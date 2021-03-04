В Ростове 34-летний мужчина пропал без вести

В Ростове-на-Дону разыскивают 34-летнего мужчину. От Александра Гурина нет вестей с 3 марта.В тот день мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники не смогли выйти с ним на связь и забили тревогу. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У Александра карие глаза и темные волосы с проседью. Телосложение среднее, а рост составляет около 186 сантиметров. В день исчезновения он был одет в голубые джинсы, темную вязаную шапку и такого же цвета куртку с бело-желтыми вставками. На ногах - черные ботинки.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Александра Гурина, позвоните по номерам: 112, 8-800-700-54-52.