В Ростове без вести пропал 45-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. О местонахождении Виктора Гуртковенко нет информации уже около полугода.Мужчина ушел из дома 9 июня в неизвестном направлении. Он перестал отвечать на звонки и сообщения, и родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Уже полгода неравнодушные жители прочесывают улицы в поисках Виктора.Ростовчанин ростом 176 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы темно-каштанового цвета и карие глаза. В чем был одет мужчина в день исчезновения, не сообщается.Если вам известно, где может находиться горожанин, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.