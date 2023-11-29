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В Ростове без вести пропал 45-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 45-летний мужчина
В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. О местонахождении Виктора Гуртковенко нет информации уже около полугода.

Мужчина ушел из дома 9 июня в неизвестном направлении. Он перестал отвечать на звонки и сообщения, и родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Уже полгода неравнодушные жители прочесывают улицы в поисках Виктора.

Ростовчанин ростом 176 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы темно-каштанового цвета и карие глаза. В чем был одет мужчина в день исчезновения, не сообщается.

Если вам известно, где может находиться горожанин, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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