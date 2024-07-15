В Ростове 15 июля побит новый температурный рекорд

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В Ростове-на-Дону 15 июля был побит очередной температурный рекорд. Столбики термометров поднялись выше +38 градусов. Последний раз похожая погода была в 2009 году — тогда воздух прогрелся до +37.Ранее в городе было побито еще два температурных рекорда — 5 и 9 июля. В первом случае температура поднялась до +40. Последний раз такая жара была еще в 1938 году. Во втором случае столбики термометров подскочили до +39 градусов, что на градус больше, чем было 86 лет назад.Напомним, что Ростовская область в июле оказалась в эпицентре климатической аномалии. В ближайшие дни на Дону прогнозируют жару до +43 градусов.