В Ростове побит температурный рекорд 1938 года
В Ростове 7 июля побит температурный рекорд. Предыдущий фиксировался в 1938 году.
Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, 7 июля 1938 года в донской столице была зарегистрирована температура +38 градусов. Через 82 года температура в этот день поднялась до +40,1 градуса.
- Температурный рекорд перекрыт на 2,1 градуса, - отметила и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – Такая же температура, 40,1 градус, фиксировалась в Ростове 1 августа 2010 года.
По словам Виктории Антоненко, в ближайшие сутки после температурного рекорда, ожидается резкий спад жары. Уже 8 июля температура в Ростове не поднимется выше 36 градусов. Однако во второй половине дня в ряде районов области ещё будет сильная жара – до +40…+41 градуса.
9 и 10 июля по югу и востоку Ростовской области до +36 градусов, в Ростове – до +33. Ночью температура будет опускаться до в Ростове – до +21…+23, по области - +19…+21 градус.
В эти же дни в регионе прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни с градом. Донское управление МЧС из-за надвигающейся непогоды объявило штормовое предупреждение.