В Ростове 9 июля снова побит температурный рекорд 1938 года

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону 9 июля побит температурный рекорд 1938 года. Об этом сообщают данные с сайта rostovmeteo.ru.По данным синоптиков, 9 июля температура воздуха поднялась до отметки +40. Последний раз до этого самое высокое температурное значение было в 1938 году. Однако на прошлой неделе, 5 июля, также был побит еще один рекорд 86-летней давности. Столбики термометров показали отметку +39. Это на один градус больше, чем в 1938 году.Однако самое холодное 9 июля случилось 98 лет назад. В 1926 году в Ростове днем температура воздуха не поднялась выше +10 градусов.Напомним, что из-за аномальной жары по всему региону введены графики отключения электричества. Оборудование электростанции не выдерживает высоких температур. Десятки тысяч жителей терпят неудобства из-за отключенной электроэнергии.