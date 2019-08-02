В Новочеркасске выделили почти 56 млн рублей на ремонт одной дороги



На ремонт одной дороги в Новочеркасске потратят 55 824 190 рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, работы будут проводиться на улице Сарматской.



Протяжённость улицы с севера на юг составляет 2,6 километра, с запада на восток — 1,8 километра. Ремонт предусматривает замену дорожного покрытия. Все работы нужно закончить до 31 октября 2019 года. Средства выделяются из местного, областного и федерального бюджетов.



Сейчас дорога на улице Сарматской оставляет желать лучшего. Асфальт на ней давно изношен и покрыт ямами и выбоинами. Обочина находится не в лучшем состоянии.