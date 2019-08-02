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В Новочеркасске выделили почти 56 млн рублей на ремонт одной дороги

В Новочеркасске выделили почти 56 млн рублей на ремонт одной дороги
На ремонт одной дороги в Новочеркасске потратят 55 824 190 рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, работы будут проводиться на улице Сарматской.

Протяжённость улицы с севера на юг составляет 2,6 километра, с запада на восток — 1,8 километра. Ремонт предусматривает замену дорожного покрытия. Все работы нужно закончить до 31 октября 2019 года. Средства выделяются из местного, областного и федерального бюджетов.

Сейчас дорога на улице Сарматской оставляет желать лучшего. Асфальт на ней давно изношен и покрыт ямами и выбоинами. Обочина находится не в лучшем состоянии.

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