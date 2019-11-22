На ремонт одной улицы в Новошахтинске выделили более 46 миллионов рублей



В Новошахтинске выделили более 46 миллионов рублей на капитальный ремонт одной улицы. Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Её опубликовало управление городского хозяйства. Работы согласно документации будут проводиться на улице Молодогвардейцев.



Деньги выделяют из федерального и областного бюджетов, а также из дорожного фонда Новошахтинска. Подрядчик должен выполнить ремонт в течение четырёх месяцев, начиная с 1 апреля 2020 года. По завершении работ на дороге должны появиться новые покрытие и разметка. Следует установить современные бордюрные блоки и привести в порядок обочину.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 декабря 2019 года. Аукцион в электронной форме пройдёт в тот же день.