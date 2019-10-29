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В Ростовской области потратят 13 млн рублей на ремонт одной дороги

В Ростовской области потратят 13 млн рублей на ремонт одной дороги
На ремонт одной дороги в Ростовской области потратят 13 миллионов рублей. Заказ на выполнение работ разместила администрация Матвеево-Курганского района. На сайте госзакупок сказано, что средства выделяют из местного, областного и федерального бюджетов.

Ремонту подлежит улица Октябрьская в посёлке Матвеев Курган. Участок, на котором будут проводить работы, находится между домом № 107 на Октябрьской и домом № 3 на Почтовой. Исполнитель должен привести улицу в должный вид за период с 1 мая по 1 августа 2020 года. Ему следует устранить все ямы и кочки, положить новое дорожное покрытие и обновить разметку.

Подрядчика определят 13 ноября с помощью электронного аукциона.

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