В Ростовской области потратят 13 млн рублей на ремонт одной дороги



На ремонт одной дороги в Ростовской области потратят 13 миллионов рублей. Заказ на выполнение работ разместила администрация Матвеево-Курганского района. На сайте госзакупок сказано, что средства выделяют из местного, областного и федерального бюджетов.



Ремонту подлежит улица Октябрьская в посёлке Матвеев Курган. Участок, на котором будут проводить работы, находится между домом № 107 на Октябрьской и домом № 3 на Почтовой. Исполнитель должен привести улицу в должный вид за период с 1 мая по 1 августа 2020 года. Ему следует устранить все ямы и кочки, положить новое дорожное покрытие и обновить разметку.



Подрядчика определят 13 ноября с помощью электронного аукциона.