На ремонт одной дороги в Ростовской области потратят 21,4 млн рублей



В Ростовской области на ремонт одной дороги выделили 21 400 000 рублей. Работы планируют провести в селе Новобессергеневка Неклиновского района. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.



Ремонту подлежит улица Транспортная протяжённостью более трёх километров. Ширина дороги — 5,5 метра. Средства выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Неклиновского района. Работы будут проводиться с 15 апреля по 30 июня 2020 года.



В документации указано, что подрядчик должен обновить дорожное покрытие, укрепить обочины, положить новый тротуар, а также установить дорожные знаки.



Победителя конкурса определят 6 ноября с помощью электронного аукциона.