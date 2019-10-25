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На ремонт одной дороги в Ростовской области потратят 21,4 млн рублей

На ремонт одной дороги в Ростовской области потратят 21,4 млн рублей
В Ростовской области на ремонт одной дороги выделили 21 400 000 рублей. Работы планируют провести в селе Новобессергеневка Неклиновского района. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Ремонту подлежит улица Транспортная протяжённостью более трёх километров. Ширина дороги — 5,5 метра. Средства выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация Неклиновского района. Работы будут проводиться с 15 апреля по 30 июня 2020 года.

В документации указано, что подрядчик должен обновить дорожное покрытие, укрепить обочины, положить новый тротуар, а также установить дорожные знаки.

Победителя конкурса определят 6 ноября с помощью электронного аукциона.

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