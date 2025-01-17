В Новочеркасске разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

Фото: соцсети

В Новочеркасске Ростовской области ищут 13-летнюю школьницу, которая пропала без вести. Информация об исчезновении Валерии Куценко появилась в онлайн-чате школы № 2, где она учится.По предварительным данным, 17 января утром Валерия, как и всегда, отправилась в школу. Позднее родственники узнали, что девочка не пришла на занятия. Родители, обеспокоенные её отсутствием, пытались связаться с дочерью, но её телефон оказался выключенным.Согласно информации, размещенной в социальных сетях, у подростка худощавое телосложение. У нее светло-русые волосы до плеч. В момент исчезновения Валерия была одета в черную куртку, джинсы и шапку, на ногах у неё были черные ботинки.Если кто-либо узнал девочку на фотографии или обладает какой-либо информацией о её местонахождении, просьба обращаться в полицию.