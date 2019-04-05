В Ростове разыскивается пропавшая 13-летняя девочка



В Ростове родители разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю девочку. Елизавета Вострикова ушла из дома 6 апреля на улице Перекопской и с тех пор о ней ничего не известно.



Когда школьница не вернулась домой, ее родители забили тревогу. Мама девочки обратилась в полицию за помощью.



На вид разыскиваемой 12-13 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые. В день исчезновения Елизавета была одета в куртку сиреневого цвета, джинсы черного цвета, черные кроссовки с красными полосками. При себе у нее был мобильный телефон.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Елизаветы, просьба обратиться в полицию.