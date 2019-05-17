В Ростове без вести пропала 12-летняя школьница



В Ростове-на-Дону разыскивают 12-летнюю девочку. Вероника Крюкова пропала днем 19 мая на Западном.



Известно, что школьницу последний раз видели на проспекте Стачки в районе дома № 20. Когда Вероника не вернулась домой, родители забили тревогу и обратились с заявлением в полицию и к добровольцам поисково-спасательного отряда «Дон».



Поисковики стали расклеивать ориентировки по городу и размещать информацию об исчезновении девочки в социальных сетях.



На вид ей - 12 лет, рост - 144 сантиметра, у нее среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза серо-голубые, на правой ноге есть шрам. В день исчезновения Вероника была одета в белую майку, светлые джинсы, джинсовую кепку, на ногах - бирюзовые кроссовки.



С собой у школьницы был мобильный телефон.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба обратиться по телефонам: 8-951-500-96-13, 8-900-121-88-43, 249-11-11, ОП-2 или 02.