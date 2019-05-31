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В Ростове ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Ростове ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону с 29 мая разыскивают пропавшую 13-летнюю Нику Бондуренко. Школьница вышла из дома на улице Профсоюзной 26 примерно в 14:00 и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Когда Ника перестала выходить на связь ее родители начали поиски. Однако все попытки найти девочку не увенчались успехом. Они начали распространять информацию с приметами пропавшего подростка по социальным сетям. Вскоре к поискам подключились добровольцы.

На вид Нике Бондуренко примерно 12-13 лет. Она небольшого роста – 152 сантиметров. Телосложение худощавое. У девочки русые волосы ниже плеч и серо-голубые глаза.

На момент исчезновения она была одета в пятнистые штаны, похожие на военные, и майку в красно-белую полоску. На ногах у школьницы белые кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении девочки просьба обратиться по номерам: 8 951 500 96 13 или 2 49 11 38.

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