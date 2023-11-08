Алексей Логвиненко: Снег и наледь в Ростове будут убирать свыше 200 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова провел расширенное планерное совещание. В рамках мероприятия Алексей Логвиненко обсудил с коллегами подготовку коммунальных служб к зиме.Всего для уборки снега и наледи на дорогах в донской столице будет задействовано свыше 200 единиц спецтехники. Если выпадет большое количество осадков, подрядчики привлекут к работам еще более 100 машин. В настоящее время для складирования снега согласованы 10 площадок.- С учетом опыта прошлой зимы были откорректированы маршруты уборки, - добавил Алексей Валентинович. - Также на муниципальных территориях будут задействованы более 1 000 дворников. Еще две тысячи работников для расчистки от снега дворов привлекут управляющие компании.Всего подрядчик закупил около 10 тысяч тонн противогололедных реагентов. В случае необходимости запасы будут пополняться в течение всего зимнего периода. Под особым контролем находится уборка тротуаров, остановок, дорог к школам, детсадам и больницам, а также другим социальным учреждениям.В рамках совещания Алексей Логвиненко поручил департаменту ЖКХ и энергетики, а также администрациям районов проконтролировать работы по зимнему санитарному содержанию города.