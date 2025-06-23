Режим повышенной готовности для различных городских служб ввели в Таганроге

Фото: Donday

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Таганрога приведены в состояние повышенной готовности, о чем заявила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.Она напомнила, что, по информации метеорологов, в Ростовской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, включая ливни и сильный ветер.По словам Камбуловой, в единую службу спасения уже поступают сигналы об упавших деревьях и повреждениях линий электропередачи. В частности, зафиксировано происшествие на улице 2-й Советской, 66, где мощный порыв ветра повалил крупное дерево, оборвав провода и частично перекрыв движение, что вызвало незначительные затруднения на дороге.Глава города подчеркнула, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий непогоды. Она также обратилась к жителям Таганрога с просьбой соблюдать меры предосторожности и быть особенно внимательными на улице в период действия штормового предупреждения.Аналогичные меры предприняты и в Ростове-на-Дону, где глава городской администрации, Александр Скрябин, также объявил о переходе коммунальных и экстренных служб в режим повышенной готовности.