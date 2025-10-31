В двух партиях подсолнечника на складе в Аксайском районе нашли семена амброзии

Фото: DonDay

В Ростовской области, согласно информации от регионального Россельхознадзора, в двух партиях семян подсолнечника было выявлено наличие семян амброзии полыннолистной.В Аксайском районе, на территории складского комплекса, принадлежащего юридическому лицу, в 720 тоннах подсолнечника были обнаружены семена, представляющие собой карантинный объект.В связи с выявлением данного карантинного объекта, юридическому лицу было вынесено официальное предостережение. В настоящее время вся партия подсолнечника отправлена на перерабатывающее предприятие.