В 300 тоннах подсолнечника в Ростовской области обнаружили семена амброзии

В Ростовской области обнаружена зараженная партия семян подсолнечника, содержащая опасные сорные растения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

В Азовском районе, на территории складского комплекса, в партии подсолнечника общей массой 300 тонн нашли семена амброзии.

По информации ведомства, юридическому лицу будет направлено официальное предупреждение о недопустимости несоблюдения действующих правил, а также предложено принять меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время владелец партии принял решение о ее отправке на промышленную переработку.
Фото: Donday
