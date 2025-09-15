В 300 тоннах подсолнечника в Ростовской области обнаружили семена амброзии

Фото: Donday

В Ростовской области обнаружена зараженная партия семян подсолнечника, содержащая опасные сорные растения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.В Азовском районе, на территории складского комплекса, в партии подсолнечника общей массой 300 тонн нашли семена амброзии.По информации ведомства, юридическому лицу будет направлено официальное предупреждение о недопустимости несоблюдения действующих правил, а также предложено принять меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время владелец партии принял решение о ее отправке на промышленную переработку.