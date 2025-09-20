Новости
В крупной партии подсолнечника под Таганрогом обнаружили семена амброзии

В крупной партии подсолнечника под Таганрогом обнаружили семена амброзии

Ростовский филиал Россельхознадзора зафиксировал наличие семян амброзии в крупной партии семян подсолнечника. Инцидент произошёл на территории Ростовской области.

В 100 тоннах подсолнечника, хранившихся на складе частного предпринимателя в Матвеево-Курганском районе, были выявлены опасные семена сорного растения.

В связи с обнаружением карантинного объекта предпринимателю было вынесено официальное предупреждение. Вся заражённая партия подсолнечника была направлена на перерабатывающее предприятие для дальнейшей утилизации.

Попадая в почву, семена амброзии способны засорять посевы, огороды, сады, сенокосы, пастбища, а также лесополосы, защищающие поля от ветров, что негативно сказывается на сельскохозяйственных культурах.
Фото: Нейросеть
