В крупной партии подсолнечника под Таганрогом обнаружили семена амброзии

Фото: Нейросеть

Ростовский филиал Россельхознадзора зафиксировал наличие семян амброзии в крупной партии семян подсолнечника. Инцидент произошёл на территории Ростовской области.В 100 тоннах подсолнечника, хранившихся на складе частного предпринимателя в Матвеево-Курганском районе, были выявлены опасные семена сорного растения.В связи с обнаружением карантинного объекта предпринимателю было вынесено официальное предупреждение. Вся заражённая партия подсолнечника была направлена на перерабатывающее предприятие для дальнейшей утилизации.Попадая в почву, семена амброзии способны засорять посевы, огороды, сады, сенокосы, пастбища, а также лесополосы, защищающие поля от ветров, что негативно сказывается на сельскохозяйственных культурах.