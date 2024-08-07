В Ростове из-за футбольного матча 9 августа изменится расписание автобусов

Фото: Rostov.ru

В Ростове из-за футбольного матча 9 августа автобусы изменят расписание. Информацию об этом сообщили в администрации города.Игра ФК «Ростов» с «Рубином» начинается в 20:45. Специально для болельщиков добавят дополнительный график автобуса №39.Также продлят схему движения семи автобусов: №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Общественный транспорт будет следовать до ТЦ «Мегамаг».Также недалеко от стадиона находится остановочный пункт «Аллея «Ростов Арена», через который проходят автобусы №№ 8, 49, 65а. До остановки «Гребной канал» следует маршрут № 75.