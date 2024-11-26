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Автобусы изменят графики движения из-за матча ФК «Ростов» - «Спартак»

Автобусы изменят графики движения из-за матча ФК «Ростов» - «Спартак»
В день проведения матча ФК «Ростов» - «Спартак» автобусы изменят графики движения. Об этом сообщает городская администрация.

Игра состоится 27 ноября в 20:30. Специально для болельщиков автобус № 39 пустят до остановки «Аллея "Ростов Арена"» на Восточном шоссе. Автобусы по маршрутам №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 в период с 18:30 до 23:00 продлят до ТРК «МЕГАМАГ». Пассажиров высадят на остановке «Аллея "Ростов Арена"». В том числе от остановки можно будет уехать домой. Там проходят маршруты №№ 8, 49, 65а и 75.

Дополнительно пустят семь автобусов в период с 22:00 до 23:00 по укороченной схеме. Маршруты № 35 и № 42 в прямом и обратном направлениях поедут по схеме: Сельмаш – Ленина – Ворошиловский – Ворошиловский мост – «Аллея "Ростов Арена"». И маршрут № 1А по схеме: площадь Гагарина – Ворошиловский – Ворошиловский мост – «Аллея "Ростов Арена"» – Ворошиловский мост – Гагарина.
Фото: Rostov.ru
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