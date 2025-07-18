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В Ростове-на-Дону планируется снос столетнего жилого дома на Богатяновском спуске

В Ростове-на-Дону планируется снос столетнего жилого дома на Богатяновском спуске
В Ростове-на-Дону планируется снос столетнего жилого дома, расположенного по адресу: проспект Богатяновский спуск, 14. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте администрации города.

По имеющимся данным, здание в центральной части города, предназначенное для проживания в нескольких квартирах, признано непригодным для эксплуатации. В перспективе его ожидает демонтаж.

Жильцам было направлено уведомление о необходимости самостоятельного демонтажа здания. Однако собственники квартир выразили несогласие в письменной форме.

Здание построили в 1917 году. За последние десять лет дом сильно обветшал.
Фото: Яндекс карты
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