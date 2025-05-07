Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону пойдут под снос три многоквартирных дома

В Ростове-на-Дону пойдут под снос три многоквартирных дома
В Ростове-на-Дону планируется демонтаж ещё трёх многоквартирных зданий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

В 2020 году двухэтажное здание на Погодина, 15/1 было признано аварийным. Причиной стал значительный износ систем горячего и холодного водоснабжения, а также отопительных приборов — 55%. Даже частые ремонтные работы не смогли улучшить ситуацию.

В 2006 году было установлено, что износ здания на переулке Грибоедовском, 70 составляет 71%. Это двухэтажное здание расположено в центре города, недалеко от Театральной площади.

Износ дома на Казахской, 93 значительно меньше — 45%. В 2021 году был проведён ремонт фундамента, строительный контроль и ремонт подвальных помещений. Однако здание всё равно было признано аварийным.

Всем этим многоквартирным домам около 70 лет.

Местные власти сообщили, что собственники жилых помещений в аварийных домах получат компенсацию. Точная дата сноса будет определена после того, как городские власти выплатят жильцам денежные средства или предоставят им аналогичное жильё.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.