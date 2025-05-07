В Ростове-на-Дону пойдут под снос три многоквартирных дома

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В Ростове-на-Дону планируется демонтаж ещё трёх многоквартирных зданий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.В 2020 году двухэтажное здание на Погодина, 15/1 было признано аварийным. Причиной стал значительный износ систем горячего и холодного водоснабжения, а также отопительных приборов — 55%. Даже частые ремонтные работы не смогли улучшить ситуацию.В 2006 году было установлено, что износ здания на переулке Грибоедовском, 70 составляет 71%. Это двухэтажное здание расположено в центре города, недалеко от Театральной площади.Износ дома на Казахской, 93 значительно меньше — 45%. В 2021 году был проведён ремонт фундамента, строительный контроль и ремонт подвальных помещений. Однако здание всё равно было признано аварийным.Всем этим многоквартирным домам около 70 лет.Местные власти сообщили, что собственники жилых помещений в аварийных домах получат компенсацию. Точная дата сноса будет определена после того, как городские власти выплатят жильцам денежные средства или предоставят им аналогичное жильё.