В Ростове снесут многоквартирный дом на Катаева

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В Ростове-на-Дону снесут еще один жилой дом. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.Согласно информации, предоставленной мэрией, здание, расположенное на улице Катаева и обозначенное литерами А, Б и В, признано непригодным для проживания и будет демонтировано. Владельцам квартир будет предоставлена денежная компенсация, размер которой определит независимая экспертиза.Снос многоквартирного дома будет осуществлен только после того, как все собственники получат причитающиеся им выплаты.Стоит подчеркнуть, что этому двухэтажному зданию более ста лет: оно было возведено в 1917 году. Износ здания составил 64%.