В Ростове грузовикам весом до 26 тонн разрешат ездить по центру города

Фото: Dоnday

В Ростове разрешать ездить большегрузам весом до 26 тонн. Об этом сообщил глава администрации Ростова Александр Скрябин.Напомним, с 1 июня 2024 года в Ростов запретили въезд грузовикам весом более 3,5 тонны. Для местных жителей это стало облегчением, а вот водители большегрузов столкнулись с серьёзными проблемами — из-за высоких штрафов многие оказались не в состоянии работать. Некоторым из них даже пришлось устраивать акции протеста и собирать подписи.В ответ на ситуацию власти составили реестр грузовиков, которым будет разрешён въезд в город. В список включат транспорт, перевозящий товары повседневного спроса, а также машины коммунальных служб.Специальная система распознавания с камерами начнёт отличать разрешённые грузовики от остальных. Те, кто не попадет в реестр, продолжат сталкиваться с запретами на въезд. Запуск системы планируется на начало 2026 года.До этого момента в качестве временной меры лимит допустимого веса для грузовиков в центре города повышен с 3,5 до 26 тонн. Камеры видеонаблюдения с октября будут в тестовом режиме фиксировать грузовики, превышающие 26 тонн.Однако водители опасаются, что не все большегрузы смогут попасть в реестр из-за бюрократических или других проблем у работодателей, поэтому риски штрафов и финансовых потерь сохраняются.