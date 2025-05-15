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В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 51-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 51-летнюю женщину
В Ростове разыскивают пропавшую без вести 51-летнюю женщину. Информации о местонахождении Елены Плашкевич нет с 13 мая.

Женщина вышла из дома, но не сообщила близким, куда направляется. Затем она перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились к волонтерским отрядам.

Рост Елены - 176 сантиметров и нормального телосложения. У нее темные русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она надела голубую куртку и темные брюки. На ноги обула темные кроссовки.

Если вам известно, где может находиться ростовчанка, позвоните в 112.
Фото: Лиза Алерт
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