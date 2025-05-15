В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 51-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове разыскивают пропавшую без вести 51-летнюю женщину. Информации о местонахождении Елены Плашкевич нет с 13 мая.Женщина вышла из дома, но не сообщила близким, куда направляется. Затем она перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились к волонтерским отрядам.Рост Елены - 176 сантиметров и нормального телосложения. У нее темные русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она надела голубую куртку и темные брюки. На ноги обула темные кроссовки.Если вам известно, где может находиться ростовчанка, позвоните в 112.