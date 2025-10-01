Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После атаки БПЛА школа-интернат в Матвеево-Курганском районе возобновила работу

После атаки БПЛА школа-интернат в Матвеево-Курганском районе возобновила работу
В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе специальная школа-интернат возобновила свою работу после атаки беспилотника. Об этом сообщает портал DonDay.

Как уточнили в администрации образовательного учреждения, с 1 октября школа вернулась к прежнему режиму работы. Ученики, которые ранее занимались дистанционно, вернулись в здание.

10 сентября дроны нанесли повреждения двери запасного выхода и оконным конструкциям школы. В результате инцидента двое сотрудников получили травмы. Из здания были эвакуированы 73 учащихся и пять работников.
Фото: Администрация Матвеево-Курганского района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.