После атаки БПЛА школа-интернат в Матвеево-Курганском районе возобновила работу

Фото: Администрация Матвеево-Курганского района

В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе специальная школа-интернат возобновила свою работу после атаки беспилотника. Об этом сообщает портал DonDay.Как уточнили в администрации образовательного учреждения, с 1 октября школа вернулась к прежнему режиму работы. Ученики, которые ранее занимались дистанционно, вернулись в здание.10 сентября дроны нанесли повреждения двери запасного выхода и оконным конструкциям школы. В результате инцидента двое сотрудников получили травмы. Из здания были эвакуированы 73 учащихся и пять работников.