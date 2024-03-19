В Ростове ищут пропавшую 52-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове разыскивают пропавшую без вести 52-летнюю женщину. О местонахождении Натальи Погореловой нет информации более трех суток.Наталья ушла из дома в неизвестном направлении 15 марта. Она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Тогда близкие начали беспокоиться о ее здоровье и жизни и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Пропавшая ростом 150 сантиметров. У нее черные волосы и голубые глаза. В день исчезновения она надела черную куртку, брюки и обула белые кроссовки. С собой горожанка взяла бирюзовую сумку.Если вам известно, где может находиться Наталья Погорелова, сообщите по телефонам: 8 (800) 550-10-54 (волонтеры) или 112.