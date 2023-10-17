Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ищут без вести пропавшую 35-летнюю женщину

В Ростове ищут без вести пропавшую 35-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую без вести 35-летнюю женщину. О местонахождении Анны Шестаковой ничего не известно с 7 октября.

Ростовчанка ушла из дома 7 октября в неизвестном направлении. Она перестала отвечать на звонки и сообщения близких, а назад так и не вернулась. Тогда родственники испугались и написали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Анна Шестакова среднего роста (170 сантиметров) и нормального телосложения. У нее волосы русого цвета и карие глаза. В день исчезновения женщина было одета в розовую футболку, черные штаны и обута в бежевые босоножки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ростовчанки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.