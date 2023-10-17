В Ростове ищут без вести пропавшую 35-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую без вести 35-летнюю женщину. О местонахождении Анны Шестаковой ничего не известно с 7 октября.Ростовчанка ушла из дома 7 октября в неизвестном направлении. Она перестала отвечать на звонки и сообщения близких, а назад так и не вернулась. Тогда родственники испугались и написали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.Анна Шестакова среднего роста (170 сантиметров) и нормального телосложения. У нее волосы русого цвета и карие глаза. В день исчезновения женщина было одета в розовую футболку, черные штаны и обута в бежевые босоножки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ростовчанки, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.