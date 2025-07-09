В Аксайском районе Ростовской области ввели еще один карантин из-за зарослей амброзии

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В Аксайском районе обнаружен карантинный объект, занимающий площадь 20 гектаров. В связи с этим в Истоминском сельском поселении установлена карантинная фитосанитарная зона.Введение карантинных мер повлекло за собой ряд новых ограничений на указанной территории. В частности, на пораженных участках запрещается выращивание растений, предназначенных для получения семян. Зерновые отходы, содержащие живые семена амброзии полыннолистной, не могут использоваться в качестве корма для скота без предварительной обработки. Обязательным является термическое обеззараживание или измельчение таких отходов.Следует отметить, что это уже повторное введение карантина в Аксайском районе из-за распространения амброзии. Предыдущий очаг заражения сорняком был обнаружен на территории площадью 17,2 гектара.