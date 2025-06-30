Очередной карантин из-за зарослей амброзии ввели еще в одном районе Ростовской области

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В Ростовской области вновь введены ограничительные меры из-за распространения амброзии полыннолистной. Информацию предоставили сотрудники регионального управления Россельхознадзора.В Матвеево-Курганском районе, в пределах Большекирсановского сельского поселения, выявлены обширные очаги произрастания амброзии, занявшие площадь 88,9 гектара.В связи с обнаружением сорняка на территории района введен карантинный фитосанитарный режим, охватывающий 546,34 гектара.Установление карантина привело к введению ряда ограничений. В частности, теперь культивирование семян на земельных участках признано незаконным.Кроме того, введены ограничения на применение зерновых отходов, содержащих семена амброзии полыннолистной, в качестве корма для животных в необработанном виде. Перед скармливанием скоту они должны подвергаться термической обработке или измельчению.Подчеркивается, что с середины августа выпас сельскохозяйственного скота на территории карантинной зоны будет полностью запрещен.Следует отметить, что это уже третий случай введения карантина в текущем месяце. Ранее опасный сорняк был обнаружен в Миллеровском и Аксайском районах.