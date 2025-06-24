Еще в одном районе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии
В Ростовской области еще в одном районе ввели карантинные меры в связи с распространением амброзии полыннолистной, о чем заявили в региональном управлении Россельхознадзора.
Очаг карантинного растения был выявлен в границах Мальчевского сельского поселения Миллеровского района. Амброзия заняла территорию 15,5 гектара.
Вокруг слободы Поповка установлена карантинная фитосанитарная зона, охватывающая 250 гектаров.
В связи с введением карантина на данной территории введены дополнительные ограничения. В частности, запрещено культивирование семенных растений. Зерновые отходы с жизнеспособными семенами амброзии полыннолистной нельзя использовать для кормления скота без предварительной обработки – термической или путем измельчения.
Также с середины августа будет введен запрет на выпас сельскохозяйственных животных в пределах карантинной зоны.
Стоит отметить, что всего неделю назад аналогичные карантинные меры были введены в Аксайском районе из-за разрастания амброзии на площади 17,2 гектара.