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Еще в одном районе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии

Еще в одном районе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии

В Ростовской области еще в одном районе ввели карантинные меры в связи с распространением амброзии полыннолистной, о чем заявили в региональном управлении Россельхознадзора.

Очаг карантинного растения был выявлен в границах Мальчевского сельского поселения Миллеровского района. Амброзия заняла территорию 15,5 гектара.

Вокруг слободы Поповка установлена карантинная фитосанитарная зона, охватывающая 250 гектаров.

В связи с введением карантина на данной территории введены дополнительные ограничения. В частности, запрещено культивирование семенных растений. Зерновые отходы с жизнеспособными семенами амброзии полыннолистной нельзя использовать для кормления скота без предварительной обработки – термической или путем измельчения.

Также с середины августа будет введен запрет на выпас сельскохозяйственных животных в пределах карантинной зоны.

Стоит отметить, что всего неделю назад аналогичные карантинные меры были введены в Аксайском районе из-за разрастания амброзии на площади 17,2 гектара.
Фото: Donday
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