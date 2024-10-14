На Дону еще в двух районах ввели карантин из-за зарослей амброзии

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Еще в двух районах Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Об этом сообщили в Россельхознадзоре 14 октября.Четыре очага карантинного растения обнаружили в Дубовском и Аксайском районах. Фитосанитарный режим ввели в Веселовском сельском поселении на площади 752,8 гектара и в Барабанщиковском сельском поселении на территории 1 427,2 гектара. В Аксайском районе карантин ввели в Старочеркасске на площади 550,6 и 752,1 гектара.Специалисты уже разработали специальную программу для локализации и борьбы с амброзией.В связи с фитосанитарным режимом в Аксайском и Дубовском районах действует ряд ограничений. Запрещен ввоз и вывоз семян без карантинного сертификата. Также запрещается хранить и высаживать засоренные амброзией семена с чистыми партиями.Напомним, что ранее карантин из-за зарослей амброзии вводили еще в четырех районах Ростовской области. В сентябре фитосанитарный режим установили в Красносулинском и Зерноградском районах. В октябре сорняк обнаружили в Веселовском районе и в городе Волгодонске.