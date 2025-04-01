Призывников из Ростовской области не отправят на СВО и в новые регионы

Фото: Ростов ру.

В Российской Федерации с 1 апреля стартовала кампания по призыву граждан на военную службу. В ходе пресс-конференции, посвящённой весеннему призыву, заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий сообщил, что жители донского региона не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.Всего в этом году в России планируется призвать 160 тысяч человек. Из Ростовской области планируется призвать 5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Все новобранцы будут проходить службу на территории Российской Федерации, исключая зоны проведения специальной военной операции и новых регионов.Стоит отметить, что в этом году количество призывников увеличилось. Если в осенний призыв от Ростовской области были призваны около 4 тысяч человек, то в этот раз планируется призвать около 5 тысяч.