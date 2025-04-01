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В Ростовской области весенний призыв пройдет без использования электронных уведомлений

В Ростовской области весенний призыв пройдет без использования электронных уведомлений
В Ростовской области весенний призыв пройдет без использования электронных уведомлений. Вместо этого для вызова призывников в военкоматы будут применяться традиционные бумажные повестки. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий в ходе совещания по вопросам весеннего призыва.

Платформа «Госуслуги» будет использоваться военкоматами исключительно для информационного оповещения граждан. Уведомление, отправленное через «Госуслуги», будет считаться доставленным через семь дней. В случае отсутствия реакции призывника в течение трех недель он может быть признан уклоняющимся от воинской службы. В дальнейшем для таких лиц возможно ограничение доступа к онлайн-сервисам через реестр воинских повесток.

Внедрение электронных повесток, изначально запланированное на этот призыв, было отложено из-за недостаточной готовности системы.

В ходе текущей призывной кампании из Ростовской области планируется призвать около пяти тысяч человек, что превышает осенний показатель на тысячу призывников. Важно отметить, что призывники не будут направляться для прохождения службы в зону проведения специальной военной операции или в новые субъекты Российской Федерации.
Фото: Donday
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