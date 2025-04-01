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В Ростовской области весенний призыв пройдет без использования электронных уведомлений. Вместо этого для вызова призывников в военкоматы будут применяться традиционные бумажные повестки. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий в ходе совещания по вопросам весеннего призыва.Платформа «Госуслуги» будет использоваться военкоматами исключительно для информационного оповещения граждан. Уведомление, отправленное через «Госуслуги», будет считаться доставленным через семь дней. В случае отсутствия реакции призывника в течение трех недель он может быть признан уклоняющимся от воинской службы. В дальнейшем для таких лиц возможно ограничение доступа к онлайн-сервисам через реестр воинских повесток.Внедрение электронных повесток, изначально запланированное на этот призыв, было отложено из-за недостаточной готовности системы.В ходе текущей призывной кампании из Ростовской области планируется призвать около пяти тысяч человек, что превышает осенний показатель на тысячу призывников. Важно отметить, что призывники не будут направляться для прохождения службы в зону проведения специальной военной операции или в новые субъекты Российской Федерации.