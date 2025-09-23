Осенний призыв в армию – 2025: особенности и нововведения
В Ростовской области осенний призыв на службу в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. На брифинге представители Минобороны РФ рассказали об особенностях призывной кампании.
Срок службы по призыву так же составит один год. Призывников будут отправлять со сборных пунктов с 15 октября 2025 года. И ответ на главный вопрос: срочников не будут отправлять на СВО. К тому же молодые люди будут служить на территории РФ. Призывники из Ростовской области обычно службу проходят в ЮВО.
Теперь повестки будут приходить не только в бумажном виде, но и в электронном. В личном кабинете на «Госуслугах» призывник может увидеть такую повестку. К тому же некоторые виды отсрочек можно получить без явки в военкомат. Однако бумажные повестки сохранят свою юридическую силу.
Отметим, что если гражданин призывного возраста проигнорирует повестку без уважительной причины в течение 20 календарных дней, ему могут запретить выезд за границу и брать кредиты.
Еще одним нововведением станет то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года с момента его принятия. Это означает, что если призывник по каким-либо причинам не был направлен на нее в текущем призыве, он будет призван в период следующей призывной кампании.
В ведомстве подчеркнули, что все, кто отслужил положенный срок, будут уволены и отправлены домой вовремя.