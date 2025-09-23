Осенний призыв в армию – 2025: особенности и нововведения

Фото: DonDay

В Ростовской области осенний призыв на службу в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. На брифинге представители Минобороны РФ рассказали об особенностях призывной кампании.Срок службы по призыву так же составит один год. Призывников будут отправлять со сборных пунктов с 15 октября 2025 года. И ответ на главный вопрос: срочников не будут отправлять на СВО. К тому же молодые люди будут служить на территории РФ. Призывники из Ростовской области обычно службу проходят в ЮВО.Теперь повестки будут приходить не только в бумажном виде, но и в электронном. В личном кабинете на «Госуслугах» призывник может увидеть такую повестку. К тому же некоторые виды отсрочек можно получить без явки в военкомат. Однако бумажные повестки сохранят свою юридическую силу.Отметим, что если гражданин призывного возраста проигнорирует повестку без уважительной причины в течение 20 календарных дней, ему могут запретить выезд за границу и брать кредиты.Еще одним нововведением станет то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года с момента его принятия. Это означает, что если призывник по каким-либо причинам не был направлен на нее в текущем призыве, он будет призван в период следующей призывной кампании.В ведомстве подчеркнули, что все, кто отслужил положенный срок, будут уволены и отправлены домой вовремя.