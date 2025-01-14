Донской губернатор снял с должности главу комитета ОКН Ивана Грунского

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Врио губернатора Юрий Слюсрь снял с должности главу комитета по охране объектов культурного наследия донского региона Ивана Грунского. Информация была размещена на сайте правительства 14 января.- В связи с истечением срока служебного контракта и увольнении его с государственной службы 29 января 2025 года, - добавили в пресс-службе.Иван Грунской занимал должность главы комитета с 2018 года.Временно исполняющий обязанности председателя комитета ОКН стала заместитель Грунского - Ирина Коробова. Чиновница приступит к своим должностным обязательствам с 30 января.