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Донской губернатор снял с должности главу комитета ОКН Ивана Грунского

Донской губернатор снял с должности главу комитета ОКН Ивана Грунского
Врио губернатора Юрий Слюсрь снял с должности главу комитета по охране объектов культурного наследия донского региона Ивана Грунского. Информация была размещена на сайте правительства 14 января.

- В связи с истечением срока служебного контракта и увольнении его с государственной службы 29 января 2025 года, - добавили в пресс-службе.

Иван Грунской занимал должность главы комитета с 2018 года.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета ОКН стала заместитель Грунского - Ирина Коробова. Чиновница приступит к своим должностным обязательствам с 30 января.
Фото: Правительство РО
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