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Трогательное видео встречи Валерия Карпина с детьми появилось в Сети

Трогательное видео встречи Валерия Карпина с детьми появилось в Сети
В Сети появилось трогательное видео встречи Валерия Карпина с детьми. Ролик 18 ноября опубликовала на своей странице в «Инстаграме» его жена Дарья.

На кадрах экс-тренера ФК «Ростов» радостно встречают дочки - 11-летняя Анита и трехлетняя Даша. Особенно бурно на возвращение папы реагирует младший ребенок. Даша с визгом бросается в объятия отца, а тот поднимает ребенка на руки и улыбается.

- Папа дома, - подписала публикацию Дарья Карпина. - Девочки очень скучали.

Подписчиков восхитил трогательный ролик. Многие из них утверждали, что Карпин - не только лучший тренер, но и папа.

- Душевно у вас... Счастливая семья, - написали в комментариях. - До мурашек! Так мило!

Супруги Карпины женаты с 2017 года. За четыре года они стали родителями дважды. Кроме того, у Дарьи есть одна дочь от первого брака, у Валерия – две. Несмотря на плотный график тренировок и матчей, Карпин находит время и на детей, и на жену. Они часто выбираются отдыхать и проводят свободное время вместе. Последние несколько месяцев Валерий Карпин тренирует сборную России, из-за чего встречи с семьей случаются редко.
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной.
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Теги: ФК Ростов

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