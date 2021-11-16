Трогательное видео встречи Валерия Карпина с детьми появилось в Сети

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной.

В Сети появилось трогательное видео встречи Валерия Карпина с детьми. Ролик 18 ноября опубликовала на своей странице в «Инстаграме» его жена Дарья.На кадрах экс-тренера ФК «Ростов» радостно встречают дочки - 11-летняя Анита и трехлетняя Даша. Особенно бурно на возвращение папы реагирует младший ребенок. Даша с визгом бросается в объятия отца, а тот поднимает ребенка на руки и улыбается.- Папа дома, - подписала публикацию Дарья Карпина. - Девочки очень скучали.Подписчиков восхитил трогательный ролик. Многие из них утверждали, что Карпин - не только лучший тренер, но и папа.- Душевно у вас... Счастливая семья, - написали в комментариях. - До мурашек! Так мило!Супруги Карпины женаты с 2017 года. За четыре года они стали родителями дважды. Кроме того, у Дарьи есть одна дочь от первого брака, у Валерия – две. Несмотря на плотный график тренировок и матчей, Карпин находит время и на детей, и на жену. Они часто выбираются отдыхать и проводят свободное время вместе. Последние несколько месяцев Валерий Карпин тренирует сборную России, из-за чего встречи с семьей случаются редко.