Жена тренера ФК «Ростов» показала подросших дочек

Жена тренера футбольного клуба «Ростов» показала подросших дочек. Дария Карпина поделилась новым трогательным снимком у себя в Инстаграме.В кадре она держит на плечах младшую дочь Александру, на плечи к Валерию Карпина забралась малышка Даша.Подписчики разбросали комплиментами семью, отметив, что крошки очень похожи на своих родителей.Напомним, у Валерия Карпина есть две старшие дочери от первого брака - 22-летняя Мария и 17-летняя Валерия. Нынешняя жена Дарья Гордеева, на которой он женился летом 2017 года, родила ему дочь в 2018-м. 4 апреля 2020-го она подарила ему второго ребенка.Карпин разговаривает на четырёх языках - русском, эстонском, испанском и английском - и имеет гражданство трёх стран - России, Эстонии и Испании.