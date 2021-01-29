Архивное фото Валерия Карпина появилось в Сети

Архивное фото главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина появилось в Сети. Снимок на своей странице в соцсети 1 февраля опубликовала его супруга Дарья.На фотографии 44-летний Валерий держит на руках Аниту – трехлетнюю дочь супруги от первого брака.Тогда Карпин был отцом только троих дочерей. Сейчас – пятерых. Самым маленьким девочкам девять месяцев и два года. Валерий одинаково внимателен как к детям от супруги Дарьи, так и к детям от предыдущих браков.