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Архивное фото Валерия Карпина появилось в Сети

Архивное фото Валерия Карпина появилось в Сети
Архивное фото главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина появилось в Сети. Снимок на своей странице в соцсети 1 февраля опубликовала его супруга Дарья.

На фотографии 44-летний Валерий держит на руках Аниту – трехлетнюю дочь супруги от первого брака.

Тогда Карпин был отцом только троих дочерей. Сейчас – пятерых. Самым маленьким девочкам девять месяцев и два года. Валерий одинаково внимателен как к детям от супруги Дарьи, так и к детям от предыдущих браков.

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