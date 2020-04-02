У тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появился второй ребёнок
Валерий Карпин поделился со своими подписчиками и всеми фанатами футбольного клуба «Ростов» радостной новостью. Оказалось, что его супруга Дарья родила ему второго ребёнка. У пары появилась вторая дочка. Милым семейным фото с новорождённой Карпин поделился на своей страничке в социальной сети.
- Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки? – написал тренер «жёлто-синих».
Имя дочурки Валерий Карпин пока не раскрыл. Дарья с малышкой остаются в роддоме, обе чувствуют себя хорошо. Тренера «Ростова» поздравили все футболисты, коллеги и жители донской столицы, которые являются преданными болельщиками его команды.
Валерий и Дарья поженились в 2017 году, вскоре у них родилась дочка Даша. У супругов очень интересная история любви. Тренер намного старше своей жены, и сначала, будучи подростком, он встречался с её матерью. Романтические отношения у них не сложились, но они навсегда остались добрыми друзьями, так что Дарья знает Валерия с двух месяцев. Она в шутку говорила, что в течение 25 лет называла его «дядя Валера». Потом оба начали проявлять интерес друг к другу и в итоге стали семьёй.