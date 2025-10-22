Спустя месяц на Магнитогорской в Ростове так и не заменили опасный столб

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону, на улице Магнитогорской, по прошествии месяца так и не произведена замена поврежденного столба. Жители района вновь поделились с редакцией DonDay фотографиями ветшающей конструкции 21 октября, подчеркнув бездействие ответственных служб.Следует отметить, что еще в конце сентября местные жители указывали на опасное состояние опоры в районе перекрестка Магнитогорской и 2-го Поселкового переулка. Судя по снимкам, столб из бетона находится в критическом состоянии и может упасть в любой момент.На протяжении более двух месяцев аварийный столб представляет собой потенциальную угрозу обрушения. Конструкция столба имеет серьезные повреждения, а именно – надлом. Под воздействием сильного ветра и дождей разрушение прогрессирует день ото дня.Особую тревогу вызывает расположение опоры в непосредственной близости от пешеходной зоны. Горожане опасаются, что падение столба из-за порывов ветра может привести к серьезным травмам. В непосредственной близости находится дошкольное учреждение, а учащиеся школ и вузов, а также другие жители района ежедневно проходят мимо, направляясь к автобусной остановке и обратно.