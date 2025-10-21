Новости
В Батайске выявлен сброс неочищенных сточных вод в реку Малый Койсуг

В Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области подтвердили сброс нечистот в реку Малый Койсуг в Батайске.

Месяц назад местные жители обратили внимание на то, что в водный объект на улице Артемовской сливаются нечистоты. Предполагается, что загрязнение происходит в районе ЖК «Артемовский квартал».

Основная причина проблемы — переполненные канализационные люки, через которые сточные воды попадают прямо в реку.

Для обследования ситуации на место прибыли сотрудники природного ведомства, и факт загрязнения был подтверждён.

Все собранные данные направлены в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий.
Фото: Минприроды
