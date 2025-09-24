Новости
Ростовчане пожаловались на аварийный столб в районе пересечения Магнитогорской и 2-го Поселкового

На Магнитогорской улице в Ростове-на-Дону неподалеку от пешеходной зоны обнаружена опора, представляющая серьезную угрозу. Жители выражают крайнюю обеспокоенность и требуют безотлагательного устранения нестабильной конструкции, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Как стало известно DonDay от ростовчан 24 сентября, аварийный столб стоит на перекрестке Магнитогорской и 2-го Поселкового. В качестве доказательства они предоставили фотографии, подтверждающие повреждение опоры.

Изучив снимки, можно сделать вывод, что бетонный столб близок к падению. Со слов местных жителей, разрушение происходит уже около месяца.

На одном из столбов четко видна трещина. Опора находится в непосредственной близости к тротуару. Граждане опасаются, что сильный порыв ветра может вызвать падение столба, что создаст опасность для пешеходов.
Фото: Donday
