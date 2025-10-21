Угрозу применения БПЛА объявили в Ростовской области вечером 21 октября

Фото: РСЧС

Вечером 21 октября на всей территории Ростовской области было объявлено о риске атаки беспилотных летательных аппаратов. Около 21:30 жители региона получили соответствующее оповещение.Людей призывают избегать открытых пространств на улицах, укрыться в зданиях и соблюдать дистанцию от окон.Следует напомнить, что в ночь на 21 октября Ростовская область подверглась атаке беспилотников, в ходе которой были отражены 34 дрона. Беспилотники были ликвидированы над шестью городами и десятью районами области. В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали два человека, один из которых был госпитализирован. В Батайске повреждены многоквартирные дома, торговые точки, несколько автомобилей и частный медицинский центр.