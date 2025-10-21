Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону объявили желтый уровень опасности БПЛА

На Дону объявили желтый уровень опасности БПЛА

В Ростовской области вечером 21 октября был установлен "желтый" уровень опасности из-за активности беспилотников. Данные об этом поступили от систем мониторинга.

Конкретно указанный уровень угрозы был объявлен для городов Азова и Шахты. "Желтый" уровень означает, что дроны были замечены вблизи границ региона. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Населению области рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Ростовской области уже объявлялся аналогичный режим предупреждения о возможной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.
Фото: Купол России
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.