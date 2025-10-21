На Дону объявили желтый уровень опасности БПЛА

Фото: Купол России

В Ростовской области вечером 21 октября был установлен "желтый" уровень опасности из-за активности беспилотников. Данные об этом поступили от систем мониторинга.Конкретно указанный уровень угрозы был объявлен для городов Азова и Шахты. "Желтый" уровень означает, что дроны были замечены вблизи границ региона. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Населению области рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее в Ростовской области уже объявлялся аналогичный режим предупреждения о возможной опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.