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В Ростове аварийный столб на 40 лет Победы наклонился к земле

В Ростове аварийный столб на 40 лет Победы наклонился к земле
В Ростове-на-Дону опасный аварийный столб наклонился до земли на 40 лет Победы. Снимками поделились горожане в соцсетях 29 мая.

Столб расположен в районе дома № 180. На снимках видно, что столб наклонился практически к земле. Угол на вид составил 40-45 градусов. В любой момент непрочная конструкция может упасть. Не исключено, что в этот момент могут проходить люди или проезжать машины. Также столб зацепил провода электросети.

Если столб упадет, он может перегородить проезд в переулок Молочный. Жители просят власти обратить внимание на проблему, чтобы избежать несчастного случая.
Фото: СоцСети
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