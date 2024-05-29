В Ростове аварийный столб на 40 лет Победы наклонился к земле

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону опасный аварийный столб наклонился до земли на 40 лет Победы. Снимками поделились горожане в соцсетях 29 мая.Столб расположен в районе дома № 180. На снимках видно, что столб наклонился практически к земле. Угол на вид составил 40-45 градусов. В любой момент непрочная конструкция может упасть. Не исключено, что в этот момент могут проходить люди или проезжать машины. Также столб зацепил провода электросети.Если столб упадет, он может перегородить проезд в переулок Молочный. Жители просят власти обратить внимание на проблему, чтобы избежать несчастного случая.