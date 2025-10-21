Ростовский психолог поделилась советами, как справиться с одиночеством

Фото: ИИ.

Психолог из Ростова-на-Дону поделилась советами, как справиться с одиночеством. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на специалиста Алену Лебедеву.- Одиночество - это субъективное переживание ненужности. Вы можете сидеть в кругу друзей и думать: «А что я вообще здесь делаю? А если я встану и уйду, они заметят?». На это ощущение влияют не люди вокруг, а ваши собственные представления о себе, - рассказала специалист.Как правило, одиночество испытывают те люди, которые не верят, что их можно любить. Они постоянно всем помогают и чувствуют стыд, когда помощь предлагают им, кто чувствует себя слабым и никчемным.Самодостаточные люди – те, кто уверен в себе. Они знают, что справятся с трудностями сами, но им нетрудно попросить помощи. Они берут ответственность за свои действия и не боятся последствий и общественного мнения.Установка «я сам справлюсь» ведет к одиночеству, потому что тогда человек отвергает присутствие других. Это разрушает не только доверительные отношения, но и чувство внутренней безопасности.Чтобы справиться с недугом, необходимо работать с самооценкой и внутренней опорой: разбираться, почему вы так себя ощущаете и когда это началось. Далее обратить внимание на личные границы и перестать угождать другим. Нужно делать что-то только тогда, когда у вас есть силы и возможность, а если нет - отказывать (говорить «нет, я не могу» очень сложно и волнительно. Но важно научиться.).Нужно изучать себя, свои желания, ценности, приоритеты. Главная мысль – осознать собственную важность.