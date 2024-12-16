Над пешеходной дорожкой повис аварийный столб в Ростове

Фото: сайт "Благоустройство города"

Жители Ростова пожаловались на аварийный столб в районе дома №57 на улице Турмалиновской. Об этом местные жители сообщили на сайте «Благоустройство города» 16 декабря.Создается впечатление, что бетонный столб может вот-вот упасть. Конструкция наклонена под углом 45 градусов к поверхности земли. Рядом с ней установлен оранжевый конус. Вероятно, таким образом местные жители пытаются обратить внимание окружающих на то, что в этом месте не следует парковать автомобили.Как следует из жалобы, столб начал наклоняться ещё летом. Жители города опасаются, что из-за ветра или обледенения опора может упасть и нанести кому-то травму.