Служебный автопарк донского правительства не смогли продать по низкой цене

Фото: Нейросеть

Транспортные средства правительства Ростовской области не получилось продать по низким ценам. Детали о результатах аукциона доступны для ознакомления на официальном портале правительства донского региона.На аукцион было выставлено девять автомобилей «Лада 211440» 2011 года выпуска. В среднем пробег этих хетчбеков составил 325 096 километров. Стартовая цена лотов варьировалась от 122,7 до 126,4 тысячи рублей.Семь из девяти единиц техники не нашли покупателей из-за недостаточного количества заявок. Еще один аукцион по одному лоту не состоялся, так как была подана всего одна заявка. Только один автомобиль, ранее использовавшийся в служебных целях, был реализован на аукционе за 185,2 тысячи рублей.Важно отметить, что это не первая подобная попытка. В июле 2025 года власти Ростовской области уже пытались продать служебные автомобили по сниженным ценам. Четыре автомобиля были приобретены жителем Ростовской области, общая стоимость покупки составила 610,1 тысячи рублей.Также один покупатель приобрел два автомобиля за 238,81 тысячи рублей. Тем не менее два легковых автомобиля так и не нашли новых владельцев.