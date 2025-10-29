Неисправный холодильник стал причиной двух крупных пожаров в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Согласно данным областного управления МЧС, в Ростовской области зафиксированы два пожара, причиной которых стали технические проблемы с холодильниками.Первый инцидент имел место 24 октября в поселке Ольшанка Целинского района. Когда хозяев не было дома, в холодильнике возникло короткое замыкание, вызвавшее пожар. Огонь стремительно распространился на ближайшие предметы. Благодаря бдительности владельца, вовремя заметившего дым и вызвавшего пожарных, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Пять сотрудников пожарной службы на двух машинах потушили возгорание на участке три квадратных метра.Второй случай зарегистрирован 26 октября в хуторе Грачев Багаевского района. Из-за поломки холодильника полностью сгорел деревянный дом площадью 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, однако владельцы строения остались без крова.